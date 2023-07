Martedì 11 Luglio 2023, 06:27 - Ultimo aggiornamento: 06:30

Anziani, bambini e persone fragili in questi giorni dovrebbero rimanere a casa e al fresco. Ma anche chi non ha particolari patologie e si divide tra lavoro e attività sportive deve fare massima attenzione: l'ondata di calore che ha colpito l'Italia non darà tregua per diversi giorni. Secondo il ministero della Salute, oggi il bollino rosso toccherà 8 città: oltre a Roma e Rieti, si aggiungono Firenze, Frosinone, Latina, Perugia (tutte e quattro in rosso anche domani), e poi Bolzano e Torino. Gli abitanti di Bologna, invece, dovranno difendersi dall'afa a cominciare da domani. Le altre città, da nord e sud, oggi 6 e domani 4, hanno l'allerta arancione, che indica il rischio di salute solo per i più fragili; tutti gli altri centri urbani rimangono invece in uno stato di pre-allerta (bollino giallo). A Genova e Napoli, invece, domani si potrà dormire tranquilli (entrambe in verde).

Caldo, allerta rossa per 72 ore a Roma e in altre sette città: ecco come difendersi

LE RACCOMANDAZIONI

Per evitare però che il caldo guasti il riposo soprattutto ai circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia con ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare, basta seguire alcune semplici norme, a cominciare da quando si va a tavola. Come suggerisce infatti Coldiretti, è preferibile consumare alimenti semplici senza condimenti pesanti, oltre che frutta e verdura. Meglio dunque non fare mancare nel carrello della spesa, a seconda dei gusti, angurie, meloni, albicocche, pesche, nettarine, ciliegie, nespole e susine, che «aiutano a combattere l'afa, a idratarsi e a fare il pieno naturale di vitamine. Mentre fra le verdure che conciliano il sonno - ricorda l'associazione - al primo posto c'è la lattuga, seguita da radicchio rosso e aglio». Inutile dire che gli sforzi per tenersi alla larga dall'insonnia diventano vani se poi durante la giornata non riusciamo a rinunciare a cioccolato, cacao, tè, caffè e ovviamente ai superalcolici. Nella lista nera, finiscono poi anche piatti speziati con curry, pepe, paprika o con troppo sale, prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina. L'alternativa è però alla portata di tutti. «È importante favorire cibi che, in porzioni equilibrate - suggerisce Coldiretti - aiutano a rilassarsi: dalla pasta al riso, dall'orzo al pane, magari consumati freddi sotto forma di insalate, mentre ottimi sono anche i legumi, le uova bollite, la carne, il pesce, formaggi freschi. Ottima la frutta di stagione che con i suoi zuccheri naturali semplici aiuta ad alzare la serotonina».

I RISCHI

Gli effetti nocivi del caldo sulla salute, soprattutto per chi assume farmaci, del resto sono già noti. Ecco perché per evitare conseguenze dannose per i soggetti a rischio, come sintetizza la Croce Rossa Italiana in dieci consigli con la campagna #effettoterra, bisogna seguire comportamenti di buon senso, a cominciare da quando la mattina si va a fare la spesa: meglio alzarsi un'ora prima e uscire nelle ore più fresche, e se possibile per sgranchirsi un po' è opportuno fare due passi nei parchi e nelle zone alberate; la presenza di vegetazione, infatti, abbassa di diversi gradi la temperatura. Non deve mancare poi l'occorrente per idratarsi, per esempio con una borraccia di acqua fresca, e per ripararsi dai raggi del sole, indossando quindi un cappello, dopo essersi comunque protetti con una crema solare. Attenzione, poi, a non trascurare l'abbigliamento: «Abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutare a regolare la temperatura del corpo». Ma anche quando si rimane a casa, occorre seguire qualche accorgimento per evitare di sentirsi soffocare dall'afa. «Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l'uso - rimarca la Croce Rossa - mantieni freschi gli ambienti tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore, non superare i 5 gradi di differenza con l'esterno. Mentre, se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone». Se si avverte un colpo di calore, è necessario chiedere assistenza medica.