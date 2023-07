Caldo africano, sarà una settimana "bollente": temperature oltre i 40 gradi, ecco perché il sole diventerà opaco

Preparatevi a una settimana di caldo record. Durerà almeno per altri 7 giorni l'ondata di caldo africano che «è pronto ad infiammare l'Italia, con temperature massime ben oltre i 40 gradi e nuovi possibili record. Nei prossimi giorni sono previsti picchi di temperatura fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 e al Centro, e addirittura fin sopra i 42 sulle due Isole Maggiori. La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45 gradi, se non oltre. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Meteo, caldo africano in aumento: l'anticiclone porterà picchi fino a 40°. Da Roma a Firenze, bollino arancione in 9 città

Dove farà più caldo

La Sardegna guiderà la classifica del caldo con punte anche di 42°C, intorno a 40°C sull'alta Puglia, 38°C sulle zone interne di Romagna e Marche, 34/36°C altrove e minime che difficilmente scenderanno sotto i 24°C.