Quando finisce il caldo? A Roma temperature oltre i 30 gradi, poi arriva il freddo da Nord: le previsioni meteo

Quando finisce il caldo? L'anticiclone di matrice africana continua la sua inesorabile rimonta e l'Italia, stando alle ultime rivelazioni meteo, non sarebbe ancora stata raggiunta dalle correnti d'aria più calde. Il clima dai caratteri estivi si farà sentire sulla nostra Penisola entro domenica 8 ottobre e stazionerà su gran parte delle regioni. Secondo 3bmeteo, a partire da domani assisteremo quindi ad un ulteriore aumento delle massime con la possibilità che si possano battere dei record storici su molte zone del Nord, soprattutto in Lombardia ed Emilia. Anche al Centro e al Sud farà molto caldo: a Roma - e in generale in tutto il Lazio - si arriverà a superare i 30 gradi nelle ore più calde.