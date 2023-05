Atrofia geografica, 5 milioni di persone hanno già perso la vista: quali sono i sintomi, le cause e le cure disponibili

È partito il countdown per il 2024. Tra poco meno di un anno sarà disponibile il trattamento di una delle forme più severe di degenerazione maculare senile: la Fda approva Syfovre. La Fondazione Irccs Bietti ha partecipato agli studi internazionali di Fase 3 di questo trattamento: il primo e l'unico riconosciuto dall’Ente governativo statunitense. Una patologia che colpisce 5 milioni di persone nel mondo e che porta alla perdita progressiva e irreversibile della vista: è l'atrofia geografica (GA), forma avanzata di degenerazione maculare senile (AMD).

Lo studio

La ricerca ha fatto passi in avanti per il trattamento di questa patologia invalidante e la Fondazione Bietti IRCCS - l’unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dedicato all’oftalmologia in Italia - ha dato il suo prezioso contributo partecipando attivamente a studi internazionali di Fase 3, grazie ai quali è stato scoperto un innovativo trattamento per l’atrofia geografica, il primo e unico approvato dalla Food and Drug Administration. Una scoperta importante e che può portare a salvare la vista a milioni di persone.

«La perdita della vista causata dalla GA compromette gravemente l'indipendenza e la qualità della vita, rendendo difficile la partecipazione alle attività quotidiane - spiega la dott.ssa Monica Varano, direttrice scientifica dell’IRCCS Bietti -.

Nelle persone affette da GA, i fotorecettori, che sono cellule fotosensibili, si deteriorano nella macula, una porzione centrale della retina responsabile della visione centrale e della percezione dei colori. Questo danno inizia nella forma di piccole areole che si sviluppano poi in aree più grandi; una persona con degenerazione maculare senile (AMD) precoce può avvertire problemi con la lettura o la visione notturna. Alla fine, se la malattia progredisce a stadi avanzati, si svilupperanno punti ciechi permanenti (scotomi) al centro del campo visivo».

Cosa provoca la malattia

Si ritiene che la causa dell'AG sia multifattoriale, con numerosi fattori di rischio ambientali e genetici. La disregolazione della cascata del complemento, una parte importante del sistema immunitario del corpo, gioca un ruolo fondamentale. “L'eccessiva attivazione della cascata del complemento provoca la distruzione di cellule sane, che può portare all'insorgenza o alla progressione di molte malattie tra cui la GA – prosegue la dottoressa Monica Varano. - Proprio le diverse fasi della cascata del complemento sono state il principale target dei Trials internazionali di questi ultimi anni. Una di queste molecole oggetto di studi è stata il Pegcetacoplan, noto anche come APL-2, (Apellis Pharmaceuticals, Waltham, MA, USA) che inibisce la scissione del fattore C3 in C3a e C3b.”

L'approvazione

Il 17 Febbraio 2023 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato SYFOVRE - Pegcetacoplan iniezione intravitreale per il trattamento dell'atrofia geografica (GA) secondaria alla degenerazione maculare legata all'età. L'approvazione di SyfovreE si basa sui risultati positivi degli studi di Fase 3 OAKS e DERBY a 24 mesi su una popolazione ampia e rappresentativa di pazienti, studi internazionali ai quali ha partecipato attivamente la Fondazione Bietti.

Syfovre è il primo e unico trattamento riconosciuto dalla FDA per l'atrofia geografica.

«In particolare, Syfovre è approvato per i pazienti con GA con o senza coinvolgimento subfoveale – specifica la direttrice scientifica della Fondazione Bietti -. Negli studi OAKS e DERBY, Syfovre ha ridotto il tasso di crescita della lesione GA rispetto al gruppo di controllo e ha dimostrato effetti di trattamento crescenti nel tempo, con il beneficio maggiore (riduzione fino al 36% della crescita della lesione con il trattamento mensile in DERBY) che si è verificato tra i mesi 18-24. Il profilo di sicurezza di Syfovre è ben dimostrato dopo 12.000 iniezioni» conclude la dottoressa Varano. A sua volta, l'Agenzia Europea dei Medicinali EMA - sta esaminando una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per Syfovre, con una decisione prevista per l'inizio del 2024.