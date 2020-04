​La chirurgia estetica ai tempi del coronavirus: l'idea delle video consulenze gratuite

Una video consulenza per stare vicino alle persone che in questo momento sono costretta a stare a casa a causata dall'emergenza coronavirus. Il prof. Giulio Basoccu, chirurgo estetico protagonista ogni domenica di "SOS CHIRURGIA" su 'Lei' canale di Sky (131/132), viste le tante domande che sta ricevendo in queste settimane via social, ha deciso di attivare uno “sportello virtuale" via Whatsapp per fare consulenze gratuite a chiunque ne avesse bisogno.



"Non una visita vera e propria ma il modo migliore in questo momento per incontrarci, conoscerci e parlare di chirurgia, in modo da poter pianificare facilmente e in sicurezza un ritorno alla normalità" spiega il prof. Basoccu. Per il consulto basterà contattate lo Studio al numero 06 6780188, verrà così concordata una video chiamata con il prof. Giulio Basoccu.



















