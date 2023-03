Mercoledì 15 Marzo 2023, 06:57

Se mettere l'insonnia ko è anche il vostro sogno, semplici tecniche di automassaggio, la sera prima di coricarsi, possono essere d'aiuto nel rilassamento profondo di corpo e mente. In occasione dell'imminente Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), venerdi 17 marzo, la sleep coach Beth Kendall (coach del sonno statunitense, nota a livello internazionale) dà pratici consigli, molto utili specialmente in età Silver over 60, per praticare il Tapping, l'automassaggio con cui, grazie a semplici pressioni dei polpastrelli su determinate zone delle tempie e della fronte, si possono avere miglioramenti sulla qualità del sonno e sui risvegli notturni.

Dal suo studio nel Minnesota, dell'obiettivo del rilassamento notturno grazie al Tapping la Kendall ha fatto una mission di vita (www.bethkendall.com). In Italia, secondo i dati dell'AIMS (Associazione Italiana per la Medicina del Sonno) sono 12 milioni le persone che soffrono di insonnia cronica o transitoria, con le problematiche correlate a questo disagio. Ma come possono facili sequenze di automassaggio, come il Tapping, aiutarci a ricalibrare la fase del sonno? Kendall parte da un assunto fondamentale, ovvero che «il sonno è un processo completamente passivo», e a nulla serve concentrarsi mentalmente sull'idea di «dover dormire».



La tecnica di Tapping proposta dalla sleep coach si basa su un percorso di studi di programmazione neurolinguistica ed EFT (Emotional Freedom Technique) elaborati da Robert Smith, ingegnere neuroplastico e comportamentale, fra i maggiori esperti di stress e trauma negli Usa, fondatore del metodo Eutaptics Faster Eft. Questa tecnica, ideale da praticare prima di andare a dormire, si basa sui punti della digitopressione nella medicina cinese. Stimolando con le dita determinate zone del viso si vanno a lenire stress, tensione, nervosismo accumulati nella giornata. Ecco perché è importante, con i polpastrelli delle mani, massaggiare, in modo circolare e soft, e tamburellare dolcemente queste zone del volto: la radice nasale (fra le sopracciglia), le tempie, gli zigomi e poco sotto le clavicole, ai lati dello sterno, rimanendo circa 2 minuti su ogni zona elencata. Sollecitando questi punti si invia un segnale calmante all'amigdala, l'area del cervello dove vengono elaborate le emozioni.



Il Tapping finalizzato al benessere psicofisico ha origini remote in Oriente, ma è stato messo a punto per il mondo occidentale negli anni 80 dallo psicologo americano Roger Callahan, esperto di medicina cinese e agopuntura. Oggi l'automassaggio è anche "virale". Sul canale YouTube Qigong Meditation sono approfondite varie tecniche di Tapping per rilassarsi e attutire momenti di rabbia o ansia: prima di andare a letto viene suggerita la digitopressione sul punto Anmian (punto di pressione del sonno nell'agopuntura) con piccoli cerchietti in senso orario dell'indice e del medio sull'osso mastoideo, proprio dietro ogni orecchio.



«L'automassaggio rappresenta un momento di contatto con il proprio corpo, in cui favorire il rilassamento e ricentrarsi nel qui ed ora», conferma Roberto Barbaro, fisioterapista e osteopata. «Per agevolare il sonno consiglio anche l'utilizzo dello still point inducer, che si realizza con due palline da tennis strette in un calzino. Si posiziona da sdraiati dietro la nuca, e si effettuano respirazioni profonde per 3 minuti: l'effetto è una stimolazione del sistema nervoso vagale che induce il rilassamento profondo. Un altro automassaggio dal potere rilassante lo si può fare effettuando 5 lievi massaggi con le proprie mani dietro la testa, sui muscoli suboccipitali (fra la base del cranio e il collo), con movimenti circolari, verso l'esterno».