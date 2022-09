Tutorial scrub corpo anticellulite: come prepararlo

Venerdì 9 Settembre 2022, 16:05

"Lo scrub è il trattamento corpo ideale per liberare la pelle dalle cellule morte, donandole morbidezza e lucentezza. È un rimedio facile da preparare anche a casa, utilizzando prodotti naturali come sale e oli essenziali. Lo scrub anticellulite è particolarmente indicato per tutte le donne alle prese con gli inestetismi della pelle a buccia d’arancia. L’applicazione con un leggero massaggio ha un’azione esfoliante che consente alla superficie della pelle di rigenerarsi, contrastando la ritenzione idrica e la cellulite."