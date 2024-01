Lunedì 15 gennaio è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

Sabato 13 Gennaio 2024, 13:54

Il 15 gennaio è considerato il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, secondo un'equazione sviluppata dallo psicologo Cliff Arnall dell'Università di Cardiff. La data è identificata come il punto culminante della tristezza, basandosi su vari fattori come la fine delle festività, le temperature basse e le brevi ore di luce, che contribuiscono al senso di deperimento invernale.

Blue Monday e i problemi di coppia

Anche l'intimità di coppia ne può risentire, infatti, «il cattivo umore si può ripercuotere anche sul desiderio sessuale - sottolinea Alessandro Palmieri, presidente Società Italiana di Andrologia (SIA) e docente di Urologia alla Università Federico II di Napoli -. La disfunzione eret tile, infatti, è causata nel 20% dei casi da problematiche di natura psicologica, in particolare tono dell'umore, stress e ansia». Non va inoltre sottovalutato il ruolo dell'ormone sessuale maschile per eccellenza, il testosterone, che in inverno, con le giornate corte, raggiunge il suo minimo. «Studi scientifici mostrano che nel periodo invernale, cioè nella stagione in cui prevalgono le ore di buio, i livelli di testosterone sono più bassi rispetto alle stagioni in cui sono predominanti le ore di luce - spiega Palmieri -. Il calo del testosterone, unito al fattore psicologico, potrebbe spiegare il fatto che in questo periodo dell'anno il desiderio sessuale maschile può diminuire. Dunque, mai come in questa stagione diventa importante per l'uomo prendersi cura della propria salute in modo che il Blue

Monday non persista poi tutto l'inverno o addirittura tutto l'anno». Per questo la SIA, in collaborazione con l'Istituto di Farmacologia Clinica dell'Università degli studi di Catanzaro, consiglia agli uomini in difficoltà una dieta sana eventualmente da integrare con sostanze buone che aiutino anche il tono dell'umore (ad esempio il triptofano, un amminoacido essenziale che aiuta ad aumentare il contenuto della serotonina, neurotrasmettitore scaccia tristezza), spiega Chiara Polito, andrologo Struttura Complessa di Urologia Ospedale Cardinal Massaia di Asti e componente del consiglio direttivo SIA.