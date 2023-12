Pilates, una passione senza età

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 13:33

Il pilates è un tipo di ginnastica praticata da milioni di persone in tutto il mondo che richiama nel nome il suo fondatore, Joseph Hubertus Pilates. Ne ha parlato Anna Maria Cova, pioniera del pilates in Italia fisioterapista e creatrice del metodo Covatech, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. "Attualmente il pilates è una tecnica di ginnastica, riconosciuta ovunque a livello internazionale - ha detto - E' trasversale, ho ragazzi di quindici anni come di novant'anni. Il pilates è anche una meditazione dinamica, si è concentrati su di sé".