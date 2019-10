Farina di farro integrale ritirata dal Ministero: «Allergeni non dichiarati», è allerta salute

ROMA - Il Ministero della Salute, nella sezione del sito dedicata agli avvisi alimentari, ha pubblicato oggi un avviso su un lotto di farina di farro integrale, che è stato ritirato da negozi e supermercati a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Si tratta della Farina di farro integrale del marchio Lo Conte - Le farine magiche, prodotta dalla ditta Iafood srl nello stabilimento di Frigento (Avellino). All’interno del prodotto ci sarebbe infatti della soia, non dichiarata tra gli ingredienti: chi è allergico alla soia potrebbe dunque avere problemi dal consumo della farina stessa. (L'AVVISO DEL MINISTERO)

Il prodotto è venuto in confezioni da 400 grammi: il lotto di produzione è il 18339, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. Chi avesse già acquistato la farina, non deve necessariamente buttarla ma può tranquillamente consumarla, a patto che non sia allergico alla soia ovviamente.

