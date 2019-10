Diete yo yo e a intermittenza bocciate. «Privarsi del cibo proibito genera dipendenza»

Dieta, importante novità resa nota sulla rivista Neuropsychopharmacology. È la scoperta di Pietro Cottone e Valentina Sabino della Boston University School of Medicine (BUSM). Lo studio conferma che il cibo (specie quello ricco di zucchero) è una droga per il nostro cervello e spiega perché tante diete si traducono in un fallimento e si riprende peso subito.

Due ricercatori italiani all'estero hanno dimostrato che comportamenti scorretti molto frequenti a tavola, come diete a intermittenza (yo yo) o temporanee e drastiche privazioni di cibi desiderati, ingenerano in pochissimo tempo una forma di dipendenza dal cibo proibito, dipendenza che innesca un circolo vizioso negativo di ripetute e sempre più pesanti abbuffate e che lascia i suoi segni visibili anche nei centri neurali del piacere, gli stessi che sono attivati dal sesso o dalle droghe.

