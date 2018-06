La lotta ha il suo premi,o non nella vittoria ma nella lotta stessa

di Roberto gervaso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Leggo Adriano Tilgher su Miguel de Unamuno, il più affascinante e problematico intellettuale e pensatore spagnolo del Novecento, che da decenni mi tiene compagnia e che vorrei la tenesse anche a voi: - La fede è volontà di credere in ciò che si spera. - La vita ha la sua fonte e le sue forze nella ragione. - Non è la meta che m'interessa, ma il cammino verso di essa. - Voglio essere Dio e io. - Voglio la lotta per la lotta. Voglio combattere sempre e non vincere mai, conquistare sempre e non...