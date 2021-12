Lotta al Covid, la postazione tamponi in modalità drive through trasferita a Foligno da lunedì 20

FOLIGNO - La direzione del Distretto di Foligno dell'Azienda Usl Umbria 2 rende noto che a partire da lunedì 20 dicembre, la postazione tamponi in modalità drive through (fino al 18 dicembre funzionante nel centro polivalente Ca' Rapillo di Spello) verrà trasferita a Foligno in località Paciana, nei locali dell'ex Fils. Per agevolare l'accesso alla nuova postazione tamponi di Foligno si riportano le seguenti indicazioni stradali: dalla rotonda dell'Ospedale percorrere via Giorgio Vasari in direzione Spello poi girare nell'ultima traversa a sinistra in via Giulio Giuliani, mantenere la sinistra e percorrerla fino alla fine girare quindi a destra dove in fondo si trova la ex Fils. Per la vaccinazione anti Covid-19 rimarrà invece attivo, per il Distretto di Foligno, il PVT sito al centro polivalente Ca' Rapillo di Spello. “La direzione strategica aziendale – è detto in una nota dell’AUsl Umbria 2 - rivolge un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale di Foligno per l'attenzione e l'impegno ancora una volta dimostrati con la concessione in comodato d'uso della struttura ex Fils”. In sinetsi, quindi, la postazione tamponi torna a Foligno mentre il punto vaccinazioni territoriale resta a Spello. La questione del punto vaccinale a Foligno, in precedenza accolto negli spazi dell’aerporto cittadini, è stata al centro di un accesso botta e risposta tra forze di minoranza e quelle di maggioranza con tanto di comunicato ufficiale del sindaco che ha spiegato come stanno i fatti. Ora, a Foligno, si riparte con i tamponi. “Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, a partire da lunedì 20 dicembre la postazione tamponi in modalità drive through, fino al 18 dicembre funzionante presso il centro polivalente Cà Rapillo a Spello, sarà trasferita a Foligno nei locali del ‘capannone ex Fils’ nella zona de La Paciana”. Lo sottolinea in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Sarà così possibile eseguire i tamponi direttamente dalla propria auto, a cura del personale dell’azienda sanitaria, prosegue il sindaco. E’ una necessità richiestaci dalla Usl Umbria 2 per fare in modo di alleggerire e decongestionare al massimo l'attività del Punto Vaccinale Territoriale del Distretto di Foligno presso Cà Rapillo, che così potrà procedere più spedita ed in maniera maggiormente funzionale alle sole vaccinazioni. Ci siamo prontamente attivati, a seguito della richiesta della Usl Umbria 2 per individuare la sede più adatta e facilmente disponibile, che per l’appunto è risultata essere quella della ex Fils, tra l’altro, già in uso alla stessa azienda, che sosterrà anche i costi di allestimento. Nel frattempo continua a pieno regime l’attività di vaccinazione gratuita nelle farmacie del territorio comunale: la scorsa settimana il bilancio è stato di circa 400 vaccinazioni ed oltre 2100 prenotazioni. Ringrazio nuovamente chi ha aderito mettendosi a disposizione dell’intera comunità, offrendo la possibilità di coprire in maniera capillare la vasta superficie del Comune di Foligno, ed evitando ulteriori assembramenti presso un’unica struttura”.