Roma, voragine al Quadraro: cosa è successo? Si indaga sul cedimento e la strada resta chiusa

Proseguono le indagini per risalire al cedimento di mercoledì notte in via Sestio Menas, al Quadraro. Mentre si è appena conclusa l’indagine sulla stabilità della palazzina di via Marco Celio Rufo: i periti hanno dato il nulla osta per il rientro delle 36 famiglie evacuate ieri nel primo pomeriggio. Nessun rischio dunque per l’edificio e i condomini potranno rientrare già da questo pomeriggio. Restano invece le disposizioni sulla chiusura della strada dove i tecnici stanno eseguendo nel sottosuolo. L’area della maxi voragine, larga otto metri e profonda 13, proseguiranno per i prossimi giorni. Sono tuttora in corso le operazioni di rafforzamento del tratto di strada dove è avvenuto il cedimento del manto stradale.

