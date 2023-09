Venerdì 1 Settembre 2023, 06:32 - Ultimo aggiornamento: 06:33

Rapinato e picchiato: ennesima aggressione contro uno dei tanti "rider" della Capitale ad opera di un gruppo di ventenni. L'aggressione si è consumata a Torre Spaccata, in via Rugantino all'altezza del civico 91, mercoledì sera, poco dopo la mezzanotte. Qui H. S., un cittadino pakistano di 44 anni che stava svolgendo il suo lavoro, è stato prima accerchiato, poi malmenato e infine rapinato. Stando alla ricostruzione di alcuni soccorritori che hanno allertato la polizia, il 44enne stava effettuando una consegna, era dunque sceso dalla bici elettrica in un punto di via Rugantino dove c'è un giardino. Da qui il gruppo composto da cinque ragazzi, tutti italiani e stando alle descrizioni fornite anche dalla vittime con un'età non superiore ai 25 anni, lo ha raggiunto iniziando prima ad insultarlo. Alle parole in un attimo è seguita l'aggressione: spintoni e botte. Il cittadino pakistano ha provato invano a difendersi prima di accasciarsi a terra. A quel punto uno dei giovani lo ha rapinato del cellulare e del portafogli mentre un altro componente del gruppo ha afferrato la bici elettrica. Il 44enne è rimasto a terra ed è stato soccorso da alcuni passanti allarmati dalle grida.

LE INDAGINI

Sul posto è arrivata la polizia - le indagini al momento sono in carico al Distretto Casilino - ma degli aggressori non c'era traccia. Tre dei cinque, stando sempre al racconto dei testimoni, si sono allontanati a bordo di una Renault Twingo color celestino mentre altri due in sella alla bici rubata al pakistano. Per l'auto però, nessuno è riuscito a prendere il numero di targa. Le ricerche sono in corso ma è difficile ritenere possibile che si riescano a trovare, considerata anche l'assenza di videocamere sul posto. Pur avendo perlustrato la zona, infatti, gli agenti non hanno trovato impianti di vigilanza utili. Quei pochi di alcuni esercizi commerciali non sono funzionanti o riprendono un'area limitata all'ingresso dell'esercizio. La vittima è stata soccorsa e trasferita al policlinico Tor Vergata in codice giallo. Ha riportato la frattura del setto nasale e di alcune costole. La vittima, ascoltata dagli agenti, non sarebbe stata in grado di fornire delle descrizioni puntuali sui suoi aggressori. «Sono stato colpito all'improvviso», avrebbe detto l'uomo. «Mi hanno spinto, buttato in terra, riempito di calci, ho sentito solo le voci, erano italiani e giovani». Le ricerche sono tuttora in corso.