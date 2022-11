Roma Music Festival: stasera la semifinale con i 48 talenti selezionati, il 20 dicembre la finale della XVI edizione

Arriva la lista dei semifinalisti della Roma Music Festival 2022: 48 gli artisti ammessi tra i 150 cantautori, interpreti e band emergenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alle selezioni live e che stasera, al teatro Golden di San Giovanni, si sfideranno a colpi musicali per aggiudicarsi il podio della finalissima nazionale in programma il prossimo 20 dicembre.

Ecco tutti i nomi degli artisti che si sono qualificati alla semifinale:

Categoria Band

1 – CREEPY SMILE FACES

2 – DIONYSIAN

3 – EMA MOLINARI

4 – GLADJOS

5 – MALADIE ES IF

6 - PADUANO BAND

7 – ROUNDEEP

8 – SOUND ZERO

9 – THE BASEMENT

10 – THE SUNRISE

11 – TOTHEM

12 – RADICE CUBICA

Categoria Interpreti

1 – A PUNTO B (ALESSANDRO BEVILACQUA)

2 - BACCO MARIE NICOLE

3 – CACCIAPUOTI GIORGIA

4 – CUISON AUBREY

5 – DI MATOLA ELENA

6 – GERVASI CLAUDIA

7 - KRAINZ VIOLA

8 – MARRAS GIULIA

9 – MAZZILLI MICHELE

10 – MUSA MARIA

11 – PELLE CHIARA

12 – POZZI DI LACRIME

13 – RIPOLI MARCO

14 – RUSSO FRANCESCA

15– VACCARO SABRINA

Categoria Cantautori

1- ADRIATICO

2- BUCCOLIERO AZZURRA

3- CANEPONI GIADA

4- CHINA & ALEX LA BAY

5- COTTARELLI MARIA GRAZIA

6- DE FRANCO RITA

7- DI ALE

8- DI CARLO FEDERICO

9- DI COSIMO FEDERICO

10- DIORHA’

11- FINESCHI GUGLIEMO

12- FH3NIX

13- FORMENTINI GIANNI

14- IAN LUIS

15- IRIS

16- LASER SIGHT

17- MAIONE MATTEO

18- NEGRO EMILIANO

19- PANDOZZI CAMILLA

20- RAMOI

21- TITTA

Grande soddisfazione è stata espressa dal produttore Andrea Montemurro, ideatore e presidente del Festival, nonché presidente dell'Anmi, Associazione Nazionale Musicisti Italiani. «Anche in questa edizione – ha dichiarato - il livello generale degli artisti partecipanti è stato davvero elevato, segno evidente che la musica emergente italiana è in salute e continua a produrre talenti. Ancora una volta abbiamo avuto partecipazioni da tutta Italia e ciò ci riempie di orgoglio. A tutti i partecipanti va fin da ora il mio grazie e il mio in bocca al lupo per tutti gli obiettivi che vorranno raggiungere in futuro. Adesso – conclude - prepariamoci ad una semifinale che sarà ricca di contenuti artistici e di sicuro interesse. Ascolteremo brani che abbracciano i generi musicali più ampi e diversi tra loro, sarà un'occasione importante per consentire agli artisti in gara di esibirsi ancora una volta davanti alle telecamere di una tv nazionale e di avere anche il pubblico in sala nella bellissima cornice del teatro Golden che è diventata la nostra casa. Sarà anche un'occasione di crescita ulteriore per il nostro festival, da sempre libero, autonomo e indipendente e soprattutto sinonimo di musica emergente di qualità».

Sulla stessa lunghezza d'onda il pensiero del direttore artistico del Roma Music Festival Stefano Raucci: «Non è stato semplice selezionare i semifinalisti, per la nostra giuria tecnica è stato un duro lavoro, segno che il livello di tutti i partecipanti è stato davvero notevole. Permettetemi di ringraziare gli sponsor che hanno creduto in noi e tutti gli organi di informazione che stanno seguendo dall'inizio questa edizione del nostro festival, come le radio partner Radio Radio, New Sound Level e RadioAscoli. Ma soprattutto, il nostro grazie va agli artisti che hanno creduto e credono in noi, sposando una causa comune nel nome dell'amore per la musica».

Oltre che al botteghino, sul sito del Teatro Golden al link https://www.teatrogolden.it/roma-music-festival/ è possibile acquistare on line i biglietti per la semifinale nazionale, che si svolgerà il 28 novembre a partire dalle ore 20,00.