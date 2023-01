Incidente intorno alle 15:20 in via Spartaco, a due passi da via Tuscolana. Un furgoncino, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un negozio di prodotti per la casa, distruggendo completamente la carrozzeria e parte dell'ingresso del locale. Grande lo spavento per i passanti che hanno visto il veicolo centrare in pieno uno degli accessi per il negozio.

In aggiornamento