Super bolidi truccati che sfrecciano a tutta velocità e sfilano lungo il circuito di via di Torre di Mezzavia, il largo parcheggio della zona commerciale sull'Anagnina. Come sottofondo la musica sparata dagli impianti stereo ad altissima potenza. Così sono tornati gli appassionati di tuning (elaborazione delle auto), di corse clandestine ad alta velocità e le sfilate di grandi firme come Porsche, Ferrari, Audi e BMW. A fermare l'appuntamento del venerdì notte era stata la pandemia. Con i divieti imposti dal Covid i residenti erano tornati a dormire sonni tranquilli. Ma già dallo scorso maggio, puntuali, le super cars sono tornate. E dallo scorso venerdì anche con una novità: a sfilare ora non solo i bolidi ma anche le moto e scooter modificati che ne approfittano per impennate e manovre pericolose. E per i residenti del quartiere, ora sul piede di guerra, tornano le notti insonni.

IL CIRCUITO

Una battaglia che da anni combattono. Una moda pericolosa raccontata già nel 2002, nel film di Daniele Vicari, Velocità Massima in cui un meccanico interpretato da uno spericolato Valerio Mastandrea, partecipava alle corse notturne sul circuito improvvisato dell'Eur, tra l'Obelisco e viale Marconi. Un tempo altro ritrovo per gli appassionati di macchine truccate.

Nel 2011 all'Anagnina, dopo una raffica di segnalazioni di cittadini esasperati, l'amministrazione comunale si era impegnata con l'installazione dei dossi artificiali lungo tutta la direttrice del parcheggio. Proprio per mettere un freno. Un tentativo andato a vuoto però. Le corse infatti, non si sono mai interrotte anche se i controlli e i blitz della polizia sono aumentati. Tra il 2018 e il 2020 si sono alternate all'ingresso del parcheggio volanti della Municipale, pantere della polizia e gazzelle dei carabinieri con decine di accertamenti e controlli. Ormai da mesi però l'appuntamento settimanale è tornata.

L'INCIDENTE

Ancora nell'ultima sfilata, hanno corso vecchie utilitarie elaborate, auto sportive e motociclette. Con i piloti che hanno spinto a tavoletta sull'acceleratore tra sgommate e inchiodate. Non sono mancati però anche attimi di tensione tra un applauso e l'altro, quando un pilota improvvisato ha perso la guida dell'Audi che era lanciata a tutta velocità. È finita sul marciapiede trasformato in tribuna dove erano assiepati decine di giovanissimi appassionati. «Sarebbe potuto accadere il peggio. Come denunciamo da anni, non si tratta solo di un problema di quiete pubblica ma anche di sicurezza» spiegano Emanuele Falcetti e Barbara Ciucarilli, residenti in uno dei palazzi di via Ignazio Scimonelli, la strada che corre difronte al parcheggio Ikea: «Sono anni che combattiamo con questi ragazzi, perché non si rendono conto del rumore e del chiasso che arriva dentro le nostre case quando si incontrano».

Gli appuntamenti sono organizzati attraverso i social: il tam tam corre veloce su Whatsapp e Telegram per radunare, dalle 23, centinaia di spettatori. Quindi il ritrovo che va avanti tra il boato dei motori, gli schiamazzi fino all'alba e con i residenti inferociti. «Stiamo preparando un esposto - annunciano i residenti rappresentati da Falcetti e Ciucarilli - nella speranza che non finisca nel vuoto. Con il Covid pensavamo avessero trovato un altro posto, un altro piazzale dove radunarsi. Ma ormai abbiamo capito che sono tornati e torneranno. E per noi invece, sono tornate le notti da incubo. Un inferno tra schiamazzi e boati».