Rieti, incidente sulla A12: la vittima aveva vissuto per anni a Rieti

RIETI - Un morto e almeno 4 feriti di cui due in gravi condizioni è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul tratto di autostradale A12 Roma-Civitavecchia. La vittima è A. T. 44 anni di Roma. Operatore socio sanitario, si era fermato per aiutare i passeggeri delle auto rimaste coinvolte. Per anni aveva vissuto a Rieti prima di trasferirsi a Roma.