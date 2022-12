Roma, le vecchie cabine telefoniche diventano librerie: ecco le biblio-cabine all'Appio

Il Bookcrossing è sbarcato a Roma direbbero i tanti. “Se ami i tuoi libri, lasciali andare in cabina” diremmo noi. Sì perchè nel quartiere Appio Latino, un gruppo di cittadini ha deciso di riqualificare le vecchie cabine telefoniche, trasformandole in piccole librerie in modo che, attraverso uno scambio di libri tra tutti coloro che sono appassionati di lettura possa rinascere la cultura di periferia, quella on the road, destinata a tutti. Una bella iniziativa nata quasi un paio di anni fa: «Il progetto è nato nel febbraio 2021, quando notai una cabina telefonica abbandonata e dismessa in via Pinerolo (vicino piazza Re di Roma sull’Appia) di fronte un bar - dice uno degli ideatori del progetto Giuseppe Forti - l’idea nasce dal book crossing un’iniziativa già in voga molto in nord Europa, l’idea mi piace, decidiamo di riqualificarla con l’aiuto di Simonetta Cervelli (l’altra ideatrice), ricevo migliaia di like e commenti sul mio profilo social, da li la ripuliamo, formiamo l’Associazione “Cervelli forti” ce la facciamo segnare dal comune, sperando che sia la prima di una lunga serie lungo l’asse Appio Tuscolano che va da San Giovanni a Cinecittà».

La biblio cabina viene inaugura nel maggio 2021 ed è subito un successo, nascono altri 5, 6 punti uno in via Orvieto: «Abbiamo cercato di costituire le fermate poetiche e altri punti di book crossing una in via Orvieto che è presente tra i banchi del mercato rionale, ce ne sono altri sei, all’interno o all’esterno di attività commerciali, speriamo che il comune metta in dismissione altre cabine telefoniche e ci assegni anche le altre per continuare il nostro percorso». Uno degli “aficionado”e assiduo frequentatore della cabina e volto noto della tv è Francesco Scali, l’attore che interpreta il ruolo di Pippo nella nella fiction Don Matteo.