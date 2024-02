Tuscolana, cinghiali nel parcheggio di un supermercato

Ieri sera intorno alle 19:30, nella zona Tuscolana a Roma, precisamente davanti al supermercato Pam, si è verificato un insolito avvistamento. Cinque grossi cinghiali sono stati avvistati mentre pascolavano nel parcheggio.

Non era la prima volta che si vedevano cinghiali in questa zona della città, ma la presenza di così tanti animali così vicino alla residenza urbana ha destato non poco scalpore tra i passanti che si apprestavano a fare la spesa.

Gli animali, tuttavia, sembravano essere innocui e non hanno provocato alcun tipo di problema. In molti si sono fermati ad osservarli da lontano, meravigliati dalla presenza di questi ospiti inattesi.

Le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate e si sono prontamente recate sul posto per gestire la situazione.

Dopo qualche istante di incertezza, i cinghiali hanno deciso di allontanarsi dalla zona, tornando probabilmente ai loro habitat naturali.

Questa insolita apparizione conferma ancora una volta la necessità di trovare un equilibrio tra l'ambiente urbano e quello naturale, per evitare che i territori selvatici possano essere compromessi dalla nostra presenza.

Nella stessa giornata di ieri un altro avvistamento di due cinghiali nel parco del appia antica.