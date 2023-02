Roma, le figurine degli animali della Caffarella sbarcano sul mercato ed è già mania

Tutto è partito da un piccolo asilo situato nel Parco Caffarella, il “Bosco Caffarella”, in Largo Pietro Tacchi Venturi, adiacente via Latina, vicino la fermata della metropolitana di Colli Albani. L’asilo nato nel 2016 già innovativo nel suo genere per quanto riguarda la didattica, ha pensato bene quest’anno dopo una ricerca e una selezione durata mesi, di creare un album delle figurine degli Animali della Caffarella, gli “Amici di fiume - Un fiume di amici" ed è stato subito un successo tra grandi e piccini. Un progetto educativo ambientale attivo a Roma nel Parco Regionale della Valle della Caffarella nato e portato a termine dal desiderio di Francesca Lepori e Giulia Ferrulli pedagogiste e maestre dell'asilo, entusiaste nel condividere con tutti il lavoro fatto con i loro piccoli allievi (una quindicina dai 3 ai 6 anni, ndr). Le fotografie che si trovano nelle figurine sono state scattate e donate da Sveva Cangiano e Stefania Iovine, fotografe ambientaliste e fondatrici del gruppo Emozioni in Caffarella.

«Le figurine fanno parte di un progetto educativo ambientale per i bambini, fascia infanzia, ma può essere utilizzato anche alle elementari e alle medie - dice Francesca Lepori - ci sono 100 animali, la maggior parte sono uccelli, ma anche mammiferi, rettili e anfibi, tutti fotografati nel parco della Caffarella, sono classificati con fotografie, nomenclature e descrizione, classificate per classi». Ogni figurina ha anche un QR code per ascoltare i versi e canti di ogni angolo animale. Tutti i bambini all’interno dell’asilo apprendono nella pratica di tutti i giorni stando a contatto con la natura (educare attraverso la natura, ndr), per esempio dalle schede delle stagioni (piante e animali osservati raccolti e catalogati sul campo) all’interfacciarsi con gli animali o nella cura degli orti. «La raccolta dell'album l’abbiamo fatto perchè i bambini ma come gli adulti sono molti curiosi e questo serve a trasmettergli qualcosa di educativo attraverso quello che loro vedono come un gioco l’album delle figurine» conclude Francesca. Chi è interessato ad avere una copia dell’album (40 pagine) e del pacchetto completo 100 figurine, il tutto al costo di15 euro può scrivere a: boscocaffarella@gmail.com.