Mercoledì 7 Febbraio 2024, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 07:43

Dolore, rabbia e un grido per conoscere la verità. Tanti interrogativi si accavallano in queste ore intorno alla morte di Fabrizio Pellegrini, il controllore di volo di 50 anni deceduto venerdì 2 febbraio sulla via Appia, nei pressi del cimitero di Castel Gandolfo, mentre, in sella alla sua Kawasaki, andava a prendere il figlio a scuola. Da giorni la moglie, Alessandra, gli altri i familiari e i colleghi dell'Enav si tormentano al pensiero sul perché Fabrizio, papà di 3 figli, persona equilibrata e prudente, sempre attento quando si metteva alla guida della sua moto, non ci sia più. Una tragica fatalità, una distrazione del conducente del mezzo contro cui si è scontrato o forse la manovra sbagliata di qualche automobilista? I dubbi, su cosa sia successo all'altezza del chilometro 22.300 della consolare, sono molti. È soprattutto Alessandra, che aveva conosciuto Fabrizio quando erano giovanissimi, a chiedere approfondimenti per comprendere meglio la dinamica del drammatico incidente, avvenuto a meno di un chilometro dalle "Mole", zona di villini a a ridosso della via Appia, dove la famiglia risiede da anni.

Gli amici di sempre e i familiari di Fabrizio hanno deciso di affiggere volantini per la ricerca di testimoni, che possano "fornire aiuto". Qualsiasi informazione può essere inviata sui numeri di cellulare 3356252104-3495851936 o all'indirizzo di posta elettronica: alessio977@gmail.com «Una disgrazia che ci ha lasciati sgomenti, senza parole - così lo ricorda un collega - era un ragazzo in gamba, un ottimo controllore, divertente, preciso, buono, pieno di entusiasmo. Con Alessandra la storia era iniziata da ragazzi, da sempre. Un amore coronato dall'arrivo di tre figli deliziosi e ora questa tragedia immensa: vogliamo tutta la verità su quanto accaduto». Un tratto maledetto, quello in cui è avvenuto l'incidente costato la vita a Fabrizio Pellegrini, già teatro di scontri fatali ad altri automobilisti. Il 10 giugno del 2023 un medico romano di 50 anni morì sul colpo dopo che la sua moto finì contro un'auto proveniente da via di Colle Picchione. Nello stesso punto, un paio di mesi prima, perse la vita un ventiseienne di Marino, travolto da Suv mentre viaggiava verso Roma.