Giovedì 2 Novembre 2023, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:09

Altro sangue sulle strade di Roma e provincia, altre due vite spezzate per imprudenza o azzardo in quella che dall'inizio dell'anno ha i numeri di una strage: 162 i lutti finora.

TRAVOLTA A PIEDI

È morta sul colpo investita da un'auto ad Anguillara Sabazia la maestra Grazia Grazioli, 67 anni, conosciuta e apprezzata dall'intera comunità sabatina. Stava attraversando via della Mola Vecchia, quando una giovane donna alla guida di un auto l'ha travolta, facendola sbalzare per diversi metri. L'automobilista si è fermata a prestare soccorso ma non c'è stato nulla da fare per l'anziana che è morta sul colpo tanto che i sanitari intervenuti in ambulanza hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Matteo Orlandi morto a Roma in scooter sulla Colombo, buche e radici sull'asfalto: il sospetto della Procura

La donna era da poco andata in pensione ma non ha avuto il tempo neppure di godersi il meritato riposo dal lavoro. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno di Halloween. Erano circa le 18 quando la giovane di Anguillara ha investito l'insegnante rimanendo anch'essa sotto choc per non essersi accorta della presenza della donna che attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Anguillara che hanno effettuato i rilevamenti del caso. Da valutare ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Traffico deviato e in tilt durante i rilievi con direzione obbligatoria su via dei Caputi per gli automobilisti provenienti da Roma. La salma è stata portata in serata all'istituto di medicina legale a Roma dove verrà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero testimoni che hanno assistito al tragico impatto. La strada dove è avvenuto il mortale è ad alta percorrenza e priva di segnaletica. Viene utilizzata come alternativa per raggiungere Roma in tempi più brevi rispetto alla tradizionale via Cassia. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Anguillara guidati dal comandante Raffaele Gigante. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. La donna alla guida, denunciata a piede libero, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.

Via del Mare, scontro frontale tra due auto a Roma: padre e figlio sbalzati dalla moto gravissimi in ospedale

SCONTRO FATALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altra tragedia sul lungomare dia causa dello schianto tra un'auto e uno scooter. A perdere la vita Alex Cappellacci, 33 anni, finito contro una Renault Clio. Al volante dell'utilitaria un uomo di 45 anni di Aprilia. Ferito gravemente un ragazzino di 14 anni che viaggiava con la vittima, sulla Yamaha T Max. I due non erano parenti, ma secondo alcune testimonianze, ancora tutte da confermare, sembra che Cappellacci lavorasse nell'azienda della mamma dell'adolescente. La tragedia si è consumata poco dopo le 13, all'altezza del civico 97 di lungomare di Tor San Lorenzo, a ridosso dell'ingresso dell'Onda Camping Village. Lo scooter era diretto verso Marina di Ardea, mentre la Clio procedeva in senso opposto, verso Anzio, quando l'utilitaria ha sterzato a sinistra per entrare nel campeggio mentre arrivava il T Max. Inevitabile lo scontro tra i due mezzi. L'impatto è stato violentissimo. Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto dove è caduto anche il giovanissimo passeggero. L'equipe medica dei soccorsi si è immediatamente resa conto delle condizioni disperate dell'uomo che è deceduto in ambulanza durante il trasporto verso la postazione dell'Ares 118 in via dei Tassi per essere elitrasportato al San Camillo a Roma. Trasferito in codice rosso al Sant'Eugenio in eliambulanza, invece, il quattordicenne dov'è stato ricoverato per diverse fratture. Il conducente della Clio è stato accompagnato all'ospedale di Anzio per essere sottoposto ai test di alcol e droga e per curare le contusioni provocate dall'incidente. Le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia e stabilire le responsabilità sono affidate gli agenti di polizia locale di Ardea, che per effettuare i rilievi hanno chiuso un tratto di lungomare e consentito la circolazione a senso unico alternato. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere installate all'esterno del campeggio, sempre che fossero in funzione. Nel punto dello scontro non ci sarebbero segni di frenata, mentre sarebbe escluso che a provocare l'impatto possa essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia che non è caduta in abbondanza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio.