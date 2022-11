Roma, risse e aggressioni a Cinecittà est, i residenti scendono per strada: «Abbiamo paura ad uscire la sera»

La sicurezza dei cittadini non è in vendita. E’ questo l’ultimo appello dei residenti di via Pietro Marchisio di Cinecittà est, una zona del VII municipio. A seguito delle numerose segnalazioni di episodi gravi pervenute dalla cittadinanza che ormai si ripetono ogni settimana in strada o sotto i piani pilota dei palazzi in tutto il quartiere, fino ad arrivare ai bar (leggi l’aggressione alla titolare del Rosy Bar al civico 163 di via Marchisio) o ai tafferugli tra bande che sfociano in risse con rovesciamenti di cassonetti e lancio di sassi e bottiglie, i consiglieri di Fdi Matronola, De Simone e Conti hanno presentato una Mozione in consiglio municipale affinché venisse istituito un tavolo con le forze dell’ordine per monitorare e controllare la zona in modo di riportare la legalità e il senso di sicurezza percepito dai cittadini in tutto il quartiere.

Roma, «Io picchiata dai Casamonica, ho reagito ai loro soprusi»: parla la titolare del bar Rosy aggredita da quattro donne

Una mozione purtroppo che ha avuto vita breve ed è stata bocciata in consiglio municipale. Dopo questo ultimo atto però i comitati di quartiere e tutti i residenti sono scesi sul piede di guerra: «La sera non si può più uscire - dice Giancarlo un condomino di via Marchisio - ho un figlio piccolo e tutti abbiamo paura per le nostre donne, i bambini e le persone anziane che vengono costantemente minacciate se escono da sole, in più si aggiunge il degrado che questi persone lasciano la sera, cartoni pieni di cibo bottiglie vuote e spesso anche macchine danneggiate». Non è servita neanche la “Fiaccolata per la legalità” a smuovere le istituzioni. Un corteo organizzato dal Comitato di Quartiere Cinecittà est e dal parroco Don Antonio Coluccia che da sempre è contro l’illegalità. «Vorremmo che tutte istituzioni e gli schieramenti di partito facessero fronte tutti insieme con noi cittadini - conclude Giancarlo - la sicurezza non deve essere né di destra né di sinistra perché si gioca sulla nostra, vorremmo un tavolo con il presidente Laddaga per chiedergli di ripensarci e trovare una soluzione che possa andare bene a tutti».