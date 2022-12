Roma, degrado e spazzatura ai Colli Albani: ecco il “regalo” di Natale

Non sono passate neanche 24 ore dal Natale che i primi "segnali già ci sono. Sì, parliamo proprio di lei la maggiore “imputata” di questo periodo “la spazzatura”. I primi cumuli incominciano a fare capolino vicino i cassonetti come per i primi “arredi” che i cittadini vorrebbero disfarsi ma che lasciano dove capita, e che di sicuro vedremo sempre più spesso in strada da oggi fino a Capodanno. Siamo nel settimo municipio e precisamente a Largo Colli Albani (fermata della metro A, ndr), i giardini vicino il mercato sono abbandonati a se stessi, i ragazzi la sera si ritrovano per bere: «Le bottiglie e i cumuli di spazzatura nei giardini vicino il mercato ci sono tutte le mattine e nessuno le toglie, restano anche per giorni - dice un commerciante di casalinghi che è aperto anche i festivi in via Albano - è come se l’Ama si preoccupasse di ripulire solo la zona del mercato ma che lasciasse i cumuli di spazzatura nelle zone vicino».

La zona dei giardini e dei parcheggi tra via Sermoneta e via Castel Gandolfo sembra essere nel degrado e abbandonata da tempo, diversamente dalla zona del mercato rionale. Anche via dei Colli Albani che porta all’entrata della stazione della metro A del’Arco di Travertino, come la parte di via Castel Gandolfo incrocio Rocca di Papa lascia a desiderare con cassonetti stracolmi e buste buttate per terra, non pelaimo dei materassi in bella vista e addirittura di una poltroncina nera che sembra aspetti qualcuno. Speriamo che in questi giorni particolari il servizio di raccolta della spazzatura dell’Azienda municipalizzata passi più spesso e faccia "piazza pulita" anche quì nelle zone più periferiche.