Roma, viale delle Province invasa dai rifiuti: cassonetti pieni e rifiuti ingombranti abbandonati

Roma è invasa da rifiuti. L'immagine scattata oggi in viale delle Province, in zona piazza Bologna, sottolinea la massima inciviltà dei cittadini che decidono di abbandonare i loro rifiuti anche ingrombranti nei cassonnetti destinati alla raccolta differenziata della carta, plastica e vetro. La spazzatura ha invaso il marciapiede e ciò che risalta all'occhio è un peluche gigante, anch'esso abbandonato sulla strada tra cartoni e buste di plastica. La situazione di criticità nella raccolta dei rifiuti, verificatasi nel periodo agosto-settembre, è principalmente riconducibile alla mancata disponibilità dei mezzi che ha determinato la non effettuazione dei giri di raccolta, con mancata fruibilità dei contenitori e incremento dell’abbandono dei rifiuti; con la necessità di distogliere personale operativo per la rimozione a danno dei servizi di porta a porta e spazzamento con peggioramento della qualità erogata.

È stata avviata una strategia per avere il prima possibile più mezzi disponibili - ha sottolineato il Sindaco Gualtieri - incrementando questo percorso di miglioramento. "Abbiamo previsto l'inserimento di 113 nuovi mezzi Ama entro ottobre, 194 entro l'anno e per l'avvio del Giubileo prevediamo l'inserimento di 400 nuove vetture".