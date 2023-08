Roma, sfonda la porta col martello, prende la madre a sputi e schiaffi: arrestato 33enne romano

Ha sfondato la porta con il martello. E poi ha preso a schiaffi e sputi la mamma. Non era la prima volta ma questa volta è stato fermato.

Sfonda la porta col martello, prende la madre a sputi e schiaffi: arrestato 33enne romano

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza un 33enne romano, già noto, con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. È successo ieri pomeriggio, quando l'uomo è andato in via Matteo Tondi a Pietralata, dove abita la madre, che in quel momento, però, non era presente in casa.

Dopo aver citofonato più volte e poi bussato senza ricevere risposta, il 33enne ha iniziato a colpire la porta con un martello, danneggiandola.

I militari sono intervenuti immediatamente sul posto, hanno bloccato il 33enne e soccorso la donna che è stata poi trasportata al pronto soccorso del Policlinico Casilino e successivamente dimessa con alcuni giorni di prognosi.

La vittima, ha poi formalizzato la denuncia in caserma nei confronti del figlio, raccontando anche dei pregressi analoghi episodi. Per questo motivo, l'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria