Pestato e derubato dei suoi averi, in particolare del denaro - circa 3mila euro - che avrebbe dovuto mandare ai familiari. Notte di paura al Pigneto, in via Stefano Colonna, altezza via Ettore Fioramosca, nel parco del Torrione. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21 di mercoledì scorso nel parco del Torrione. La vittima, un iraniano di 51 anni, di professione calzolaio, mentre passeggiava è stato avvicinato, accerchiato e preso a calci e pugni da due uomini che si sono impossessati del denaro in contanti che aveva con sè, forse appena ritirato. rapina choc al Pigneto: calzolaio aggredito mentre passeggiava nel parco. I due aggressori scappano con 3mila euro. Seppur ferito e insanguinato l'iraniano, incensurato, è riuscito a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto. E a descrivere i due aggressori come "stranieri, di colore, forse nordafricani, non li conoscevo". La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 21. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone. Una volta arrivati nell'area verde del Prenestino-Labicano i soccorritori hanno trovato il 51enne ferito, poi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Vannini dove gli sono state riscontrate ferite lacero-contuse e poi dimesso con 10 giorni di prognosi. Fondamentale anche la testimonianza di una ragazza che ha visto la scena e si è fermata a soccorrere l'uomo mentre i due si davano alla fuga. Anche lei ha confermato che gli aggressori avevano l'aspetto di due nordafricani. È in corso una mappatura da parte dei carabinieri dell'esiguo sistema di videosorveglianza presente nella zona. Non aiuta le indagini dei carabinieri il fatto che nell'area nei pressi del parco siano poche le telecamere presenti. La donna che in un primo momento sembrava coinvolta nella rapina ha invece soccorso l'uomo e collaborato alle indagini indicando la via di fuga dei due malviventi e fornendo una sommaria descrizione. Il giorno dopo il 51enne è tornato nel parco del Torrione, dove è stato aggredito violentemente, ha ritrovato gli occhiali persi nella colluttazione, non le chiavi di casa. Sotto accusa la sicurezza della zona, spesso teatro di violenze e aggressioni.

«Chiediamo da anni la chiusura del parco di notte e una maggiore sicurezza - dicono i residenti - questo parco è diventato invivibile». Da quanto raccolto dalle testimonianze degli abitanti del Pigneto i due aggressori sarebbero dei tossicodipendenti, sbandati che frequentano abitualmente la zona e che già in passato si sono resi protagonisti di liti e aggressioni. Il 15 aprile un'altra aggressione era avvenuta nel vicino parco di Villa Gordiani, al Prenestino, quando un cittadino era stato rapinato. A febbraio una romana, 36 anni, dopo esser stata seguita è stata rapinata del cellulare e aggredita selvaggiamente sotto il portone di casa in via Prenestina intorno alle due del mattino. Un nordafricano, stando al colore della pelle descritto dalla vittima, le si è gettato addosso, lei ha reagito ed è stata colpita ripetutamente al volto da diversi pugni. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei residenti che hanno chiamato i soccorsi. Anche lei, portata al Vannini, è stata giudicata guaribile con dieci giorni di prognosi.