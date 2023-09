Roma, rissa sulla Tiburtina: coinvolti due stranieri. I residenti: «Servono più controlli»

Due uomini stranieri sono stati ripresi questa mattina intorno le 12:00 su via tiburtina a Roma. Queste scene di violenza non dovrebbero capitare nella realtà. I due signori stando a ciò che è stato raccontato da alcuni residenti della zona che hanno assistito alla scena, stavano passeggiando tranquilli anzi sembravano essere amici e non conoscenti. Improvvisamente evidente la loro discussione è degenerata a colpi di calci in faccia, trasformandosi in una vera e propria lotta all’ultimo pugno.

“Non avevamo il coraggio di intervenire, perché che ne possiamo sapere di questi tempi, se per cercare di fermare una rissa, magari poi ti trovi tu ferito da qualche coltello” dice così un signore che ha visto la scena. I due si sono calmati non appena tante persone gli gridavano che avrebbero chiamato le forze dell’ordine. Non si conosce il movente della lite. Ma alcuni hanno sentito le parole che prima di arrivare si urlavano contro, sembrerebbe che uno dei due deve dei soldi all’altro, per quale motivo non è dato conosciuto. I cittadini della zona chiedono maggior controllo da parte delle forze dell’ordine perché il quartiere ha bisogno di maggior sicurezza.