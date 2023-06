Roma, baby gang terrorizza Villa Gordiani: rapinato un 15enne. Caccia a tre minori

Colpisce l’ennesima baby gang che ha picchiato e derubato un quindicenne che si trovava in un parco romano al Prenestino insieme ad un suo amichetto. Gli investigatori ipotizzano che il branco possa avere colpito altre volte. In questo caso la vittima è stata picchiata a tal punto da finire in ospedale. Ora è caccia ai tre minori rapinatori.

Il colpo con pestaggio si è verificato alle 18.30 di lunedì all’interno del parco di Villa Gordiani. I due ragazzini erano andati al parco per giocare a pallone. Sembrava che tutto filasse liscio poi l’atmosfera è cambiata nel giro di pochi secondi. Il branco ha accerchiato il quindicenne che non ha trovato più vie d’uscita. I tre minori hanno iniziato a spintonarlo. Così facendo hanno terrorizzato la vittima. Ma dagli spintoni sono passati ai calci e pugni. Il quindicenne è rovinato per terra e gli aggressori hanno continuato a picchiarlo. La rapina è durata alcuni minuti, poi i tre sono fuggiti dopo aver derubato il minore di un orologio e degli occhiali da vista graduati.

Roma, picchiato con calci e pugni per un cellulare e 20 euro: presi quattro minorenni

Ad aiutarli, subito dopo l’aggressione, sono stati altri ragazzi che hanno chiamato il numero delle emergenze, il 112. Nel giro di pochi minuti sono accorsi sul posto il personale di un’ambulanza ed alcuni equipaggi della polizia. Gli agenti hanno circondato la zona nella speranza d’individuare i tre aggressori che, invece, hanno fatto perdere le tracce. Gli infermieri del 118 hanno visitato sul posto il quindicenne. Presentava un occhio gonfio ed un dolore alle costole. Per questo è stato caricato sull’ambulanza e portato all’Umberto I. Al pronto soccorso è entrato in codice giallo. I medici l’hanno subito visitato. E’ stato refertato con 20 giorni di prognosi per lividi sul torace ed ecchimosi al volto. Una volta dimesso dall’ospedale, la polizia ha chiamato i genitori ai quali è stato affidato.

«Nostro figlio - hanno detto i genitori alla polizia - è assolutamente pacifico.

Va bene a scuola. Ora quello che gli è capitato rischia di destabilizzarlo. Lui frequenta una comitiva di ragazzi bravi come lui. Speriamo che li prendiate al più presto».

Intanto gli investigatori, in abiti borghesi stanno frequentando Villa Gordiani, nella speranza di cogliere in flagranza di reato i tre del branco. Ci sono poliziotti in tuta sportiva che fanno ginnastica sempre con l’obbiettivo di prendere i tre minori violenti. Gli agenti hanno individuato alcune telecamere della zona che potrebbero avere ripreso all’opera la baby gang. Nei prossimi giorni gli inquirenti vedranno le informative di altre rapine sempre avvenute nel parco di Villa Gordiani. Potrebbe essere che si tratti sempre dei tre minori ricercati.