Roma, accoltellato fuori dalla metro Rebibbia: 24enne ferito dopo una lite. Caccia all'aggressore

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato nei pressi della stazione metro B Rebibbia. L'aggressione, avvenuta intorno alle 12 di oggi, si sarebbe verificata da parte di un altro uomo al culmine di una lite. La vittima, un giovane gambiano, è stata ricoverata all'ospedale Sandro Pertini con una ferita al braccio destro e non risulta in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di San Basilio e del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro intervenuti sul posto. Alcuni testimoni hanno raccontato di una lite con un'altra persona che i carabinieri stanno ora cercando di identificare.

