Tripadvisor, i dubbi dei turisti: «Ma davvero Roma è sporca?»

I turisti stranieri spaventati dai rifiuti romani. Su Tripadvisor discussione lanciata un anno fa da un signore canadese: «Rivolgo la mia domanda alle persone che hanno visitato Roma di recente. I rifiuti non raccolti nelle strade (anche nelle zone eleganti) sono stati sufficienti a diminuire il vostro entusiasmo?». Fra le tante risposte, arrivate anche negli ultimi mesi, ci sono opinioni discordanti. Una ragazza del Regno Unito scrive: «Sono appena tornata da Roma e sono rimasta scioccata dalla quantità di spazzatura abbandonata perfino nelle zone turistiche». Lesleygell, francese, quattro mesi fa: «Eravamo a Roma la scorsa settimana, per la prima volta dopo vent’anni. La quantità di rifiuti ovunque è disgustosa». C’è chi la pensa diversamente, molti difendono Roma e raccontano che il suo splendore non è rovinato dalla spazzatura. LeBiscuit di Los Angeles: «Nessun problema con i rifiuti, la città è deliziosa e pulita». Una signora di Brisbane: «A volte i cestini sono strapieni, ma la colpa è dei turisti maleducati». Una di Miami: «A Roma non mi sono accorta della spazzatura». Apocalittico un irlandese: «Roma è la città più sporca che abbia visitato». Il dibattito prosegue, però una cosa va detta a chi legge da oltre confine: non rinunciate per nulla al mondo ad un viaggio a Roma.