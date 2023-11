Finta rissa in classe (con finale a sorpresa): il video degli studenti per ringraziare la prof commuove il web

La scena è quella a cui purtroppo siamo abituati sempre più spesso. Studenti che litigano in classe in quella che sembra una rissa a tutti gli effetti. Ma il finale è del tutto inaspettato. Perché quando il professore (o la professoressa) chiamato dagli studenti si avvicina per intervenire, ecco che arriva la sorpresa: gli alunni la omaggiano con abbracci, fiori e coriandoli. Si chiama “fake fight” ed è il nuovo trend che sta popolando su TikTok. Un modo per ringraziare i docenti per tutto il lavoro che fanno e sottolineare la bellezza del rapporto umano che si costruisce con gli studenti.

I video che circolano in rete, oltre a generare un effetto sorpresa, vogliono promuovere un messaggio positivo e di gratitudine verso i docenti, spesso eroi silenziosi nella vita scolastica.

E l’effetto è del tutto positivo. Uno dei tanti filmati che girano sulla piattaforma, e non solo in Italia, ha raggiunto oltre 50 milioni di visualizzazioni, 9 milioni di like e più di 30 mila commenti in poche ore. «Capisci che come insegnante hai vinto tutto quando i tuoi alunni ti amano», commenta qualcuno, evidenziando l’impatto che un educatore può avere sulla vita degli studenti. Un bella iniziativa che racconta un’altra pagina della scuola, troppo spesso sotto accusa per episodi di bullismo e violenza.