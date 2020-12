È stato raggiunto il numero massimo di prenotazioni». Un mistero quello dei colloqui on line con i docenti in alcune scuole. Sul registro sono indicati i giorni in cui sarà possibile prenotare i ricevimenti on line. Esempio: dalle 8 del 3/12/2020 fino alle 23.59 dell’8/12. Di fatto la mattina uno si prepara, lascia che il latte bruci sul fuoco, inforca gli occhiali pronto per accaparrarsi un posto allo scoccare delle 8. Ma ogni volta alle 8.01 resta escluso. Così alla fine si iscrive a caso, dove trova un posto, tra il ghigno soddisfatto dei figli e la sensazione di non comprendere dove sbaglia, come fanno gli altri a premere il tasto alle 8 precise, non un secondo di più.

Già da quando i colloqui si svolgono on line, il pathos dell’incontro è un ricordo, nel frattempo anche i genitori più antichi e impreparati hanno imparato a collegarsi su piattaforme varie, fare call, più o meno consapevolmente... più spesso con dietro il “gobbo” dei figli. Ma in molti casi le prenotazioni sono un miraggio. Il tutto esaurito è una frustrazione che si conferma in chat: «Ma voi ci siete riusciti? Io solo uno». Un ricordo anche i colloqui fiume, allo scoccare dei 5 minuti un altro genitore si palesa nella chat on line: tocca a lui. Che i prof abbiano trovato il modo di tenere alla larga finché possono le ansie delle mamme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA