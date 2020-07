Aumentano a Roma le multe elevate contro gli automobilisti indisciplinati, ma diminuiscono i soldi che il Comune riesce a incassare. Soprattutto, dal 2017 ad oggi, si perdono circa 170 milioni di euro, perché quelle cartelle spesso non vengono consegnate e si perde poco più del 40 per cento di quanto potrebbe entrare nelle casse capitoline. Uno spreco, visto che quel “tesoretto” potrebbe essere utilizzato per le infrastrutture, per i servizi sociali o per ridurre tasse e tariffe (come la Cosap o la Tari) che tanto affliggono l’esistenza delle piccole realtà messe a dura prova dal Covid.

IL NODO DELLA BUROCRAZIA

I numeri sono chiari e preoccupanti allo stesso modo: nel 2017 gli uomini della Polizia locale hanno comminato circa 2,6 milioni di sanzioni, e l’accertato - cioè le contravvenzioni “lavorate” e notificate ai trasgressori - hanno registrato un importo di 424 milioni di euro, mentre quelle pagate hanno portato nelle casse del Campidoglio 97 milioni di euro. L’anno dopo, nel 2018, sono stati sanzionati 2,7 milioni di comportamenti contrari al codice della strada, sono state “lavorate” e inviate pratiche per 297 milioni di euro, ma sono stati incassati 84 milioni di euro. E va anche peggio nel 2019: le multe salgono (2,85 milioni) ma “l’accertato” crolla a 258 milioni di euro, mentre sono state effettivamente versati nelle casse di Palazzo Senatorio 91 milioni di euro. Tradotto: ecco i 170 milioni che mancano all’appello. Una doppia beffa: soldi in meno sul fronte della manutenzione stradale (il 50 per cento del totale delle multe va in questa direzione), una mina per i delicati equilibri di Roma Capitale, che per mantenere il pareggio di bilancio accantona oltre 2 miliardi di euro e investe la metà di questa cifra. Tanto che l’Oref - l’Organo di Revisione Economico Finanziario capitolino - ricostruendo queste poste, ha segnalato il dossier multe tra le criticità finanziarie del Campidoglio nella relazione allegata all’ultimo Rendiconto. Come detto, i numeri sono brutali e chiari, ma non freddi. E in queste poste del bilancio di Roma Capitale si possono leggere tante incongruenze dell’amministrazione capitolina e dei suoi residenti: intanto automobilisti e motociclisti della Città eterna sono sempre più indisciplinati, come dimostra il tasso in aumento di contravvenzioni. In secondo luogo c’è un livello di evasione verso il pagamento delle multe che vede un cittadino su tre moroso. Infine - ma forse è la cosa più grave - gli uffici dell’amministrazione non sono capaci di gestire al meglio, di valorizzare, quella fonte di incassi che in ogni città sono le sanzioni per chi infrange il codice della strada. Nelle relazioni allegate ai bilanci il Comune ricorda che le cifre effettivamente raccolte sono maggiori tra il 10 e il 20 per cento rispetto a quanto previsto. Ma resta il fatto che il livello di evasione in questi anni non è mai sceso sotto il 30 per cento. Eppoi c’è la lavorazione delle pratiche a livello burocratico, che registra molte falle. Come abbiamo visto, il Comune finisce per elevare quasi 3 milioni di multe all’anno. Più del numero degli abitanti di Roma Capitale. Tenendo conto il valore medio di ogni contravvenzione oscilla tra le 40 e le 160 euro, potenzialmente l’amministrazione comunale potrebbe mettere le mani su un tesoretto di circa 440 milioni di euro all’anno. Ma l’accertato, nell’ultimo anno, è stato di una cifra di gran lunga inferiore: 258 milioni di euro. In estrema sintesi vuol dire che non sono state mai lavorate e inviate cartelle per un valore pari al 40 per cento del totale. Multe, che nella filiera composta dagli agenti che fanno verifiche in strada e gli uffici che spediscono le cartelle a casa eppoi lavorano per la riscossione del dovuto, semplicemente si perdono. Come si perdono importanti incassi per Roma Capitale.

