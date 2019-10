Bugani per Castiglione: il calciomercato grillino

Sarà l’ultimo colpo del calciomercato grillino? Chi lo sa. Ad aprire le danze è stato nelle settimane scorse l’arrivo da Palazzo Chigi (fronte Di Maio) al Campidoglio (sponda Raggi) di Max Bugani, mente politica e storia del Movimento nonché big di Rousseau, dunque vicino a Davide Casaleggio (per dire: l’ultima Italia a 5 Stelle, a Napoli, è stata interamente presentata proprio dal bolognese Max). E tutti hanno gridato al colpaccio: «La sindaca con questo nuovo capo-staff si è aggiudicata un regista con il vizio del gol».



Nemmeno il tempo di godersi le prime prodezze del nuovo arrivato (tipo il mojito servito a Salvini quando il leghista si è presentato in Campidoglio) che dai vertici del M5S è arrivato un altro colpo di mercato. Questa volta Luigi Di Maio si è assicurato le performance di Massimo Castiglione, il social media manager della Raggi, colui che ha fatto crescere a colpi di like la grillina facendola diventare il sindaco più seguito del mondo su Facebook. Ora lo aspetta una missione non da poco: dovrà essere il nuovo anti-Morisi. Una mossa che non ha fatto piacere a Virginia e che ha lasciato più che dispiaciuti (si narra di lacrime) i vecchi compagni di squadra. E il campionato è ancora lungo.

