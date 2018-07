La vita non può più farti paura se sei amico di Tony Savino

di Pietro Piovani

È un privilegio essere amico di Tony Savino e poter leggere quello che scrive sui social network. Affetto da una tremenda malattia che lo costringe sulla sedia a rotelle, nei suoi post Tony racconta - tra l'altro - l'esperienza del dolore. Parliamo del dolore fisico, quello vero, quello su cui la maggior parte di noi ha la fortuna di ragionare solo per sentito dire, o sulla base del ricordo di un dolore passato. Per Tony invece il dolore è un compagno di vita quotidiano. “È un cappotto che non puoi toglierti di dosso. A volte è talmente pesante da stenderti e rende i movimenti una vera tortura. Il mal di denti è un aperitivo al confronto”.Ma il tratto distintivo del suo carattere è la capacità di reagire, di trovare le motivazioni, di ridere anche. “Potrei dare una tesi sui soffitti”, scherza dopo giorni di ricovero in ospedale. E ci descrive l'estenuante corpo a corpo con le zanzare: “Il cuscino l’ho tirato, la zanzara l’ho presa, anzi due... Ma non ho capito chi è morto”. Oppure annuncia la decisione di rinunciare agli antidolorifici: “Ti tolgono la concentrazione, la forza, e qualsiasi volontà tu possa esprimere. Ho smesso gli oppioidi, ora ripartiamo: non mollo i miei progetti”. Infine, terminato il ciclo di cure, “dopo pranzo in attesa delle dimissioni, nel giardino un bel volatile mi centrava... Sò soddisfazioni”.È un privilegio essere amico di Tony Savino perché impari a non lamentarti più, almeno non per i piccoli contrattempi della vita. E se lo fai poi ti senti un cretino.email: pietro.piovani@ilmessaggero.it instagram: gente_di_roma