La scuola (online) è quasi finita: cari genitori quest'anno il regalo lo meritate voi

Il countdown è iniziato. Tra meno di 10 giorni - l’8 giugno in molti istituti del Lazio - finirà la scuola (online) e per una volta a festeggiare non saranno tanto gli studenti, quanto i loro genitori. Basta con lezioni a distanza e link che non funzionano: l’incubo sta per finire. Nulla togliere alle maestre e al loro faticoso lavoro, ma quest’anno il premio “miglior insegnante” va senza dubbio a mamme e papà. Fosse solo per la pazienza enorme di stare chiusi in casa con pargoli scatenati che hanno la concentrazione di 0,5 secondi, e magari dover pure lavorare in smart working. Rimettersi a studiare frazioni, egizi, analisi grammaticale mentre bisogna chiudere un progetto, il capo è in videochiamata e il bambino ripete continuamente: «Quanto manca?». Roba che quando la maestra chiede perché Paolino a 4 anni non partecipa attivamente ai disegni collettivi online, ti viene voglia di confessarle che per sopravvivere Paolino è ipnotizzato davanti alla tv da circa due ore.

Dunque cari genitori trasformati in questi ultimi mesi anche in maestri senza contratto quando la campanella suonerà per l’ultima volta uscite in strada, tiratevi i gavettoni, fatevi un regalo. Perché mai come quest’anno ve lo siete meritato davvero.



