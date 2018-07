Ultimo tango in Campidoglio. L’assessore fa ballare la giunta

di Simone Canettieri

Allora mambo, canta Vinicio Capossela. Allora tango, ha proposto giorni fa l’assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta. La titolare delle strade di Roma - ergo delle buche - dopo aver pensato all’uso della naturopatia (è abbastanza no-vax) per sanare la piaga dell’asfalto crivellato, da tempo sembra avere un pensiero fisso. «Perché non andiamo tutti a ballare il tango una sera di queste?». Il suo invito, rivolto ai colleghi assessori e alla sindaca Raggi, per ora è caduto nel vuoto. Virginia pare l’abbia guardata perplessa, a Luca è scappato un sorrisetto, Daniele è sprofondato nel cellulare, idem Laura, Linda e Pinuccia. Il tango, si sa, è illusione. La seduzione degli sguardi, un’avventura del corpo e del cuore. Alchimia e gelosia. La milonga, e cioè lo spazio, è fondamentale. A Roma, lo si pratica sotto i portici di piazza Vittorio o dalle parti di piazza della Repubblica (stasera grande evento all’Eur). L’appuntamento nasce per caso, chi ha coraggio si butta in pista, e parte. Tutti gli altri stanno a guardare, e delegano. Incantati, all’inizio, e mossi dalla curiosità, poi passa il tempo e sono pervasi dalla sicurezza che forse davanti non hanno questi gran tangheri. Dura 180 minuti, un giro di danze. E poi finisce la seduzione e si rivota. Pardon, si cambia coppia. E musica.

Giovedì 5 Luglio 2018



