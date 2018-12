Un biglietto per l'Olimpico, il regalo top del Natale 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale all'Olimpico. Che non è il titolo del cinepanettone del 2018, ma un appuntamento da segnare in rosso sul calendario e riservato ai tifosi della Roma. Questo perché, dopo tanti e tanti anni, la Serie A tornerà a giocare il 26 dicembre. E la Roma lo farà allo stadio Olimpico ospitando il Sassuolo.L'occasione ideale, per chi ha una Lupa tatuata sul cuore, per regalare un biglietto natalizio a un figlio, a un fratello, a un nipote e, perché no?, anche al padre. Perché, da sempre, non c'è cosa più bella che andare a vedere la partita insieme con il proprio papà. Il programma della giornata è bello che fatto, visto che la partita comincerà alle 18: pranzo, un po' di frutta secca, panettone, giusto un goccio di spumante, per un pomeriggio niente tombolata e via verso l'Olimpico, con sciarpa di lana e cappello d'ordinanza al seguito. E con la speranza che non piova, sennò sono dolori perché gli ombrelli allo stadio non possono entrare.Un consiglio: meglio partire con qualche minuto d'anticipo da casa perché, anche a Santo Stefano, prima sarà complicato non trovare traffico per strada e poi molto difficile individuare un parcheggio vicino allo stadio. Ma due passi in più dopo il cenone, il pranzo di Natale e pure il bis del 26 non ci stanno male. Anzi, ci stanno proprio bene.