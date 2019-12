​«Ma Babbo Natale esiste?». Ora i bimbi chiedono a Google

«Babbo Natale esiste davvero?». Se anche quest’anno i vostri figli vi hanno posto l’annoso dilemma ritenetevi fortunati, perché ormai i bimbetti moderni preferiscono affidarsi alla tecnologia per scoprire il mistero di Santa Claus e, senza perdere tempo a chiedere a mamma e papà, si rivolgono direttamente a Google: scoprendo la verità. La domanda «Babbo Natale esiste?» in Italia è stata digitata 1 milione 880 mila volte. E nell’ultima settimana, sul motore di ricerca più famoso del mondo, le richieste sono impennate: con un picco a mezzanotte del 24 dicembre.



Gli interrogativi più frequenti sono stati anche «Dov’è il Polo Nord?», «Esistono gli elfi?» e «Le renne possono volare?». Risultato: i primi link che appaiono su Google sono proprio quelli che rispondono sinceramente a queste domande. Del resto sappiamo come funziona Google: «Gli algoritmi scelgono la risposta che meglio corrisponde alla domanda cercata, tenendo conto della sicurezza e dell’accuratezza dei fatti». Quindi come fare? Meglio regalare ai bimbi un “assistente personale” come Alexa o Siri: le loro risposte sono molto più creative e diplomatiche. E Babbo Natale ringrazia.

