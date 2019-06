Le sette piaghe di Roma: le segnalazioni dei lettori

Egregio Direttore,sono perfettamente d'accordo con Lei, non ho mai visto Roma in queste condizioni, abbandonata, sporca, servizi pubblici inesistenti! Invio foto del mio portone all' Aurelio,col secchione capovolto da tre giorni....una discarica a cielo aperto. fossi io, mi dimetterei immediatamente! cordiali saluti





Buongiorno,allego le fotografie dell'incrocio tra via Spallanzani e via Musa dove da 3 anni è presente una rete arancione messa dal comune ed impedendo l'attraversamento in sicurezza del semaforo e delle strisce pedonali!!!









Come abbrutirsi e sentire profonda desolazione uscendo da casa. Reclamiamo pulizia e bellezza.





Ha ragione Raggi, "a Roma va tutto bene". Infatti sono 3 anni che la situazione nel quartiere Labaro è così. Via delle Galline Bianche sabato 22 giugno ore 7.40









Il bilancio del Messaggero sui tre anni dell'amministrazione di Virginia Raggi a Roma ha scatenato moltissimi commenti sui social network. Da Facebook a Twitter. Tanti, tantissimi sono i cittadini che hanno colto l'occasione per manifestare la loro sofferenza per le condizioni in cui versa Roma. Ecco alcune delle tantissime mail che ci avete inviato a dilloalmessaggero@ilmessaggero.itÈ ormai una settimana che il tuscolano è ridotto in queste condizioni. Una settimana che siamo costretti a stare tappati in casa con le finestre chiuse per la puzza. E con questo caldo poi......A Roma non funziona niente né metro né atac e parlare di Ama ci vuole coraggio giardini cura zero ...basta mi demoralizzo. Tutto da riprendere in mano la Capitale peggio che mai.