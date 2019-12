Buche a Roma, Raggi: interventi in via della Magliana

Un nuovo annuncio della sindaca Virginia Raggi sul rifacimento delle strade a Roma. «Siamo intervenuti nel tratto tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana con una riqualificazione dell'asfalto - spiega -, verifica delle caditoie e nuova segnaletica stradale. I lavori sono stati eseguiti di notte per non arrecare disturbo ai cittadini». Raggi sottolinea che «sul territorio dell'XI municipio nel 2019 abbiamo già realizzato interventi a via Portuense e a viale Marconi. La programmazione viene fatta per agire in modo capillare e coordinato su tutta la città. Ripristinare le condizioni di sicurezza delle arterie di traffico è una nostra priorità e con Strade nuove stiamo raggiungendo questo obiettivo».



