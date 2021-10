Gualtieri prepara la giunta, dai Trasporti alla Cultura: tutti i nomi in lizza per diventare assessore

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 19:14

Un'altra giornata di interlocuzioni in Campidoglio per la composizione della giunta. In serata il sindaco Roberto Gualtieri, che si sta occupando anche di problemi più stringenti come il trasporto degli alunni disabili, vedrà rappresentanti della sua lista civica. Di questo "contenitore" dovrebbe entrare Alessandro Onorato, già con Marchini, con una delega al Turismo, e Monica Lucarelli che potrebbe incassare anche la carica di vicesindaca.

Giunta Roma, i nomi in lizza per gli assessorati

L'esecutivo di Roma potrebbe essere annunciato tra questa e la prossima settimana (in parallelo con quelle dei municipi). Salvo sorprese dell'ultimo minuto a farne parte sarà Sabrina Alfonsi (già presidente del I municipio, tra le elette in consiglio comunale con il maggior numero di voti). L'urbanistica potrebbe andare all'architetta Laura Ricci, mentre della lista Sinistra Civica e Ecologista dovrebbe entrare Michela Cicculli. Ai trasporti - nello schema sei politici e sei civici - potrebbe andare il dem Eugenio Patané oppure un tecnico. Salgono le quotazioni per Giovanni Caudo assessore (ex minisindaco già nella giunta di Ignazio Marino). Per la Cultura tiene il nome di Pino Battaglia, ma si fa strada sempre più quello di Marino Sinibaldi. Sfumata invece l'ipotesi di Ernesto Maria Ruffini, attuale presidente dell'Agenzia delle entrate, al Bilancio. Gualtieri dunque è alla ricerca di tecnici e, tra le possibilità, resta accreditata quella di Silvia Scozzese.