Torvaianica, distrutto da un incendio il chiosco Cuba Libre Beach Club

Le fiamme si sarebbero sviluppate verosimilmente dal quadro elettrico che si trova sotto la veranda. Sarebbe questa l’ipotesi più accredita dai vigili del fuoco di Pomezia, intervenuti giovedì sera intorno alle 7 per spegnere l'incendio che ha semidistrutto il chiosco Cuba Libre Beach Club a Torvaianica.

Le ipotesi

I pompieri non hanno trovato inneschi, né tracce di liquido infiammabile, né altri elementi che possano portare verso la pista dolosa, esclusa già nella serata di giovedì. I concessionari, raggiunti telefonicamente dai carabinieri della compagnia di Pomezia che insieme alle squadre di soccorso stanno ricostruendo l’episodio, hanno dichiarato di non aver mai avuto richieste di “protezione”, né di essere mai stati minacciati. Difficile che a incendiare la struttura possa essere stato un fuoco di fortuna accesso da qualche senza casa che aveva trovato riparo nel chiosco. Non sono stati infatti trovati fagotti e coperte che di solito i clochard si trascinano dietro.

I danni

L’intera struttura in legno – la veranda e il chiosco – sono andati completamente in fumo. Salvata solo una parte della pedana. Ombrelloni, lettini e sdraio erano invece stati portati in magazzino a fine stagione.

Ancora presto per una valutazione complessiva dei danni.