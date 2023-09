Ostia, via Sigurana chiusa al traffico per la sicurezza degli studenti

Via Caterina Sigurana adiacente al Plesso scolastico Mar dei Caraibi diventa una strada scolastica e chiusa al traffico per la sicurezza degli studenti. E' quello che è stato scritto nella nota diffusa da Leonardo Di Matteo e Luigi Saito rispettivamente presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità e della commissione Cultura, scuola, politiche educative e legalità del X municipio. In questo modo il Consiglio con una mozione ha sancito la nascita della prima strada scolastica sul territorio lidense.

«Nel corso di una seduta – dichiarano Di Matteo e Saito – del Consiglio municipale è stata approvata la mozione con la quale è possibile avviare le procedure amministrative per la realizzazione di una “strada scolastica” in via Segurana e quindi nell’area dell’Istituto comprensivo Mar dei Caraibi. Questo vuol dire puntare sulla sicurezza degli studenti vietare il transito a mezzi che non siano autorizzati. La circolazione delle auto e degli altri mezzi a motore deve quindi fluire garantendo l’incolumità delle persone che si muovono a piedi così da predisporre alcune zone pedonali in alcune aree cruciali del territorio dove ognuno può muoversi in sicurezza. La strada scolastica sarà riconosciuta dalla presenza di 2 fioriere e al contempo, sarà predisposta una nuova disciplina di traffico che possa garantire il passaggio esclusivamente ai soli mezzi autorizzati. Tra i luoghi – concludono i Presidenti delle commissioni Di Matteo e Saito - che necessitano di maggior protezione, figurano le aree adiacenti alle scuole, che sono molto frequentate soprattutto da bambini e genitori e personale scolastico.

Si tratta di un provvedimento straordinario al quale l’Amministrazione tiene molto e con l’approvazione della mozione si dà il via all’iter burocratico con l'Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità». Nelle strade scolastiche, adiacenti ad una scuola, viene vietato (temporaneamente o in modo permanente) il traffico degli autoveicoli, in modo che tutti possano raggiungere l’istituto in sicurezza. Il transito viene consentito a pedoni, bici, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus. Per essere efficace, viene accompagnato da iniziative e progetti finalizzati alla sensibilizzazione delle famiglie e a inteventi viabilistici di supporto (creazione di percorsi protetti, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, ecc.) il tutto atto a favorire l’autonomia dei bambini per gli spostamenti quotidiani verso la scuola, incentivando lo spostamento attivo come l'andare in bici o il camminare, favorire il gioco libero e la socializzazione e infine promuovere la salute dei bambini: davanti alle scuole infatti negli orari di entrata e uscita dei bambini si abbassano i livelli di inquinamento di biossido di azoto (prodotto principalmente dai motori diesel), polveri sottili, e altri inquinanti, prodotti dai gas di scarico.