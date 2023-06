Roma, all’Istituto Paolo Toscanelli di Ostia il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini inaugura un laboratorio “green” sulla sostenibilità ambientale e l'alimentazione sostenibile

All’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Paolo Toscanelli di via delle Rande è nato Edu Green un nuovo laboratorio sulla sostenibilità ambientale e alimentazione sostenibile. Il laboratorio vuole favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, di laboratori didattici di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, per la tracciabilità dei prodotti, con l'uso di laboratori per l’alimentazione sostenibile, per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, inoltre sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti. Gli studenti si cimenteranno durante i corsi con attrezzature per l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica (tecniche di coltivazione fuori suolo, la terra è sostituita da un substrato inerte, ndr), strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, utili alla qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti con attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, macchine adeguate all’agricoltura sostenibile e quindi strumenti per il compostaggio e kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno parteciperanno il dirigente scolastico della scuola, il presidente e assessore della cultura del municipio X e Valerio Rossi Albertini il fisico-chimico “della tv” primo ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche.