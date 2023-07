Sabato 15 Luglio 2023, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 10:24

Un salvataggio "conteso" quello di giovedì pomeriggio a Ostia tra Pino Imperi, il baywatch dello stabilimento balneare V Lounge, e Angelo Novellino, il bagnante che era entrato in acqua con la sua amica per una nuotata. La coppia era ospite allo stabilimento La Caletta (il lido vicino al V Lounge, ndr) ed era in mare quando la donna si è trovata «in difficoltà per la forte corrente dovuta allo scirocco ed in preda ad un attacco di panico racconta Novellino da velista e provetto nuotatore aggiunge - ho abbracciato la signora, una cara amica, e la stavo tranquillamente portando a riva, quando gli assistenti bagnanti del V Lounge e della Caletta sono entrati in acqua conclude - e a loro ho affidato la mia amica per trascinarla negli ultimi metri fino alla battigia». Per Novellino, insomma, la situazione era sotto controllo.

DISCORDANZE

Una valutazione diversa, invece, deve averla fatta Pino Imperi che non poteva sapere come Novellino sia un velista e un provetto nuotatore. La forte corrente lo ha messo in allarme, si è accorto che la signora era in difficoltà nonostante Novellino la stesse già aiutando. Imperi deve aver pensato che due braccia in più avrebbero fatto la differenza ed è così entrato in acqua, esattamente come ha fatto il collega della Caletta che, invece, conosce bene Novellino. I due assistenti hanno preso in affidamento la donna, accompagnandola in spiaggia, mentre il velista usciva dal mare senza alcun aiuto.

Le condizioni meteomarine di giovedì sulla costa romana non erano ottimali per una tranquilla nuotata. Poco dopo la disavventura della coppia di amici, infatti, un uomo di 67 anni di origine polacca è annegato davanti agli occhi del figlio nello specchio d'acqua della spiaggia libera che si trova tra il Canale dei Pescatori e l'ex Mad. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo da parte del gruppo di amici che era con lui, dei marinai della guardia costiera, degli agenti della polizia di stato e dell'equipe medica dell'Ares 118. La morte dell'uomo ha di nuovo alzato un vespaio di polemiche per l'assenza dei baywacth sugli arenili free, anche se in quel tratto di costa, in realtà, è previsto il divieto di balneazione, vista la vicinanza con il canale.