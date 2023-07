Mercoledì 5 Luglio 2023, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 06:39

Due tragedie del mare in ventiquattro ore, a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra. La prima a Torvaianica lunedì scorso, l'altra a Ostia nel primo pomeriggio di ieri. A perdere la vita a Campo Ascolano, davanti agli occhi del figlio di 10 anni e della moglie, Paolo Florio, 47 anni che viveva a Gallicano nel Lazio. L'uomo era nella spiaggia libera all'altezza di via Brema con la famiglia, quando ha deciso di entrare in acqua insieme al bambino. Il mare non era particolarmente mosso, ma la corrente era piuttosto forte. Per questo padre e figlio non si erano allontanati molto dalla riva. Poco più di una cinquantina di metri. Dopo qualche minuto, la mamma del bimbo si è resa conto che qualcosa non andava. Si è avvicinata alla battigia, ha iniziato a chiamare il piccolo e stava per entrare in acqua, quando Flavia, l'assistente bagnante del Comune, l'ha fermata. «Ci penso io avrebbe detto alla donna rimanga qui». La baywatch si è tuffata e dopo poche bracciate ha raggiunto il bambino che si è aggrappato alla sua schiena. «Credo che papà non riesca a respirare», ha detto il piccolo a Flavia che si è guardata intorno senza però vedere l'uomo. L'assistente di salvamento ha immediatamente capito che Paolo Florio era sott'acqua. L'ha tirato su e con il bimbo ancorato a lei ha riportato sulla battigia padre e figlio, mentre dalla spiaggia la sua collega aveva già chiamato la guardia costiera e il 118. Arrivata in spiaggia Flavia ha cercato di rianimare l'uomo sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore, ma il cuore già non dava più segni di attività. A nulla sono servite le manovre dei medici giunti da Ostia che hanno fatto l'impossibile per salvarlo. Secondo l'equipe sanitaria l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era in acqua e sarebbe morto immediatamente.

Intorno alle tre e un quarto del pomeriggio di ieri nella spiaggia libera Senape un'altra tragedia. Arnaldo Talevi, 83 anni il prossimo 4 agosto, era al mare con la moglie tedesca, quando ha deciso di entrare in acqua. Si è allontanato appena cinquanta metri, quando si è sentito male. A capire che fosse in difficoltà è stato un bagnante, Enrico Pressa 53 anni, che si è tuffato insieme ad un amico per recuperarlo.

I due uomini hanno impiegato circa mezz'ora per riportare Arnaldo Talevi a riva a causa della corrente molto forte che spingeva verso il largo. Immediati i soccorsi dell'Ares 118 e dell'elisoccorso, atterrato sulla spiaggia. Inutili, però, i tentativi di rianimarlo, l'ottantatreenne era già morto. Sotto shock la moglie della vittima. Arnaldo, romano doc, viveva in Germania da oltre 20 anni ed era riuscito a creare una catena di ristoranti. Ogni anno d'estate tornava a Roma per le ferie, ospite dalle sorelle e da decenni aveva scelto proprio quella spiaggia come meta per le sue vacanze. Il 4 agosto prossimo avrebbe festeggiato il suo compleanno proprio in Italia, insieme alla moglie e al resto della sua famiglia. Intanto a Ostia è di nuovo polemica per l'assenza dei baywatch sulle spiagge libere, ad eccezione di quelle di Castel Fusano dove invece i marinai di salvataggio sono presenti. Dopo i due ragazzi che hanno rischiato di annegare un paio di settimane fa, salvati dall'assistente bagnante di uno stabilimento balneare e dagli spiaggini della stessa struttura, ieri si è consumata la tragedia annunciata dall'inizio della stagione. L'episodio di ieri è «il frutto dell'inadempienza e della paralisi dell'amministrazione capitolina, incapace perfino di organizzare un dovuto servizio di salvamento in mare che avrebbe potuto forse evitare che un uomo colto da malore perdesse la vita in pochi centimetri d'acqua», dice il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, esprimendo il suo cordoglio alla famiglia.Moira Di Mario